Eltern von Ermlitzer Kita-Kindern schlagen Modulbau vor

Ermlitz - Die Eltern von Ermlitzer Kita-Kindern sind gegen einen Neubau in Lochau. Die Gemeindeverwaltung von Schkopau hatte dort zuletzt zwei Optionen als Standort für eine neue Kindereinrichtung vorgeschlagen. Die eine befindet sich am Sportplatz, die andere liegt auf der Gemarkung Döllnitz auf der gegenüberliegenden Straßenseite am NP-Markt.

Eltern von Ermlitzer Kita-Kindern schlagen Modulbau statt Neubau vor

Der Elternrat hat nun ein Schreiben mit 40 Unterschriften im Sozialausschuss eingereicht. Der

Ausschussvorsitzende Sven Ebert (AfD) verlas es in der jüngsten Sitzung. Die Eltern fordern darin, die Pläne eines Neubaus in Lochau beziehungsweise Döllnitz noch einmal zu überdenken. Da in Ermlitz der Bedarf besonders hoch ist und schon jetzt einige Kinder in andere Kitas ausweichen müssten, sehen sie einen Neubau in Ermlitz als dringend notwendig. Deshalb bitten sie, die Möglichkeiten im Ort nochmals zu überprüfen.

Da es aufgrund mangelnden Baugrunds jedoch dauern wird, bis in Ermlitz ein Neubau möglich sein könnte, schlägt der Elternrat einen vorübergehenden Modulbau in Lochau für die Überbrückungszeit vor. Im Sozialausschuss wurde nicht weiter über das Schreiben diskutiert, da zuvor beschlossen wurde, dass das Thema Kita-Neubau im dafür eingerichteten Arbeitskreis bearbeitet wird. Dieser tagt zum nächsten und vorerst letzten Mal an diesem Donnerstag, 1. Juli. In der nächsten Gemeinderatssitzung am 20. Juli soll die finale Entscheidung über den Kita-Neubau erneut auf der Tagesordnung stehen. (mz)