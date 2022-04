Ein Vierteljahrhundert in der zweiten Reihe für MSH und Saalekreis

Seit 1996 leitet Andrea Haese die Büros von Abgeordneten aus Süd-Sachsen-Anhalt – bisher für die CDU, nun für einen Liberalen. In der Zeit hat sie viel erlebt.

Berlin/Merseburg/MZ - Am späten Abend des 26. September kam für Andrea Haese der Schock. Es sei das erste Mal in drei Jahrzehnten gewesen, dass sie mit ihrem Beruf gehadert habe, blickt die 56-Jährige auf die Bundestagswahl zurück. Ihr Arbeitgeber, der für den Wahlkreis Merseburg-Sangerhausen zuständige Abgeordnete Torsten Schweiger, hatte sein Mandat hauchdünn an AfD-Mann Robert Farle verloren – und Büroleiterin Haese stand plötzlich ohne Job da.