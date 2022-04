Die Baustelle an der Hauptstraße in Bad Dürrenberg sorgt für Unmut

Gerd Pawlak vor der Baustelle an seinem Schmuckgeschäft in Bad Dürrenberg. Er sieht die öffentliche Sicherheit in Gefahr.

Bad Dürrenberg/MZ - Gerd Pawlak lebt an der Hauptstraße in Bad Dürrenberg und blickt von seinem Haus aus direkt auf das Gradierwerk - seit einiger Zeit jedoch vor allem auf eine Baustelle. Seit rund zwei Wochen ist das Stück der Hauptstraße, die saniert wird, vollgesperrt. Wer nun in den Schmuckladen möchte, den Pawlak mit seiner Frau im Erdgeschoss des Hauses betreibt, muss die Fußgängerumleitung nehmen: am Gradierwerk entlang, dann am Meller Tor den Baustellenbereich überqueren, bis man auf der anderen Straßenseite zum Geschäft vorlaufen kann, das rechts neben der Sparkasse liegt. Für die Baustelle an sich habe er Verständnis, sagt Pawlak. „Ich weiß, dass es gemacht werden muss und bin auch gar nicht dagegen. Aber die Führung ringsherum ist eine Katastrophe.“