Die Ausländerbehörde des Saalekreises in Merseburg registriert Geflohene aus der Ukraine im Akkord

Merseburg/MZ - Der ältere Herr aus der Ukraine hat seinen Zeigefinger auf den kleinen Apparat vor sich gelegt. Langsam dreht er ihn. „Jetzt den Daumen“, ruft ein Mitarbeiter, der in der Ecke am Computer sitzt. Ein Kollege übersetzt in Russisch, der ältere Ukrainer wechselt den Finger. Das Scannen der Abdrücke ist Teil des Registrierungsprozess, der unter dem Dach der Ausländerbehörde in Merseburg derzeit im Akkord erfolgt. Pik-Station heißt die dafür genutzte Apparatur. Dazu gehört auch eine festmontierte Fotokamera mit zwei grellen Lichter daneben.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sommerdeal MZ+3 Monate für einmalig nur 3 €. 3 Monate/ 3 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<