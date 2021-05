Der Traum wird konkret - 10 Fragen und Antworten

Eine Studie hält eine Therme in Bad Lauchstädt für rentabel. Die Stadt will nun 43 Millionen Euro beim Land beantragen. Am Dienstag entscheidet der Rat.

Bad Lauchstädt - Zwei Ereignisse waren für die Entwicklung Bad Lauchstädts besonders prägend: Die Entdeckung der heilenden Wirkung des Brunnenwassers und der Bau des Goethe-Theaters. Aus Sicht von Bürgermeister Christian Runkel (CDU) könnte demnächst ein drittes hinzukommen: der Bau einer Therme. Den historischen Bogen spannt er in der Vorlage, über die der Stadtrat am Dienstag auf einer Sondersitzung entscheiden soll. Stimmt er zu, würde die Goethestadt beim Land knapp über 43 Millionen Euro Fördermittel beantragen – für die von Runkel schon lange erträumte Therme und ein riesiges Maßnahmenbündel drumherum. Die wichtigsten Fakten:

1. Lohnt sich eine Therme in Bad Lauchstädt?

Ja, sagt das Dresdener Planungsbüro KEM, das nun die Machbarkeitsstudie für die Therme fertiggestellt hat: „Das Ergebnis ist traumhaft. Selbst im Worst-Case-Szenario würde die Stadt noch verdienen“, resümiert der Bürgermeister. Unter den angenommenen Rahmenbedingungen wären Bau und Betrieb sowohl für Stadt als auch für den Betreiber „wirtschaftlich darstellbar“, schreiben die Gutachter nüchtern. Die Therme würde einen Mehrwert für die Stadt darstellen, auch Kuranlagen, Theater und Gastgewerbe profitieren. Der Betreiber könnte laut Studie vor Pacht, Abschreibung und Steuern in einem normalen Jahr gut 1,6 Millionen Euro Gewinn erwirtschaften. Zugrunde gelegt ist die Annahme, dass etwa 280.000 Besucher pro Jahr, also über 750 pro Tag, kommen und insgesamt 46 zusätzliche Arbeitsplätze entstehen.

2. Wo soll die Therme hin?

Den ursprünglich angedachten Standort neben dem Freibad verwirft die Studie mangels Platz. Deshalb soll die Therme nebst einem Hotel nun auf einem Acker im Wohngebiet Schillerhöhe zwischen Prof.-Hoffmann- und Schillerstraße entstehen.

3. Was ist dort konkret geplant?

Die „Goethe-Therme“, so der Namenswunsch, soll „gesundheits- und entspannungsorientiert“ sein, Brunnenwasser und Hallorensalz als lokale Heilmittel einsetzen. Zielgruppe sind weniger Familien als die Altersgruppe 40plus, Paare, Reisegruppen. Die Studie schlägt acht bis zehn unterschiedliche Becken vor. Hinzu kommt eine Saunalandschaft mit Saunen sowie einem Freigelände, ein Restaurant und möglicherweise ein ambulantes Therapiezentrum für Rehasport oder eine Kurarztpraxis.

4. Was für ein Hotel ist geplant?

Die Studie empfiehlt ein Vier-Sterne-Hotel oder aufwärts, weil dieses Segment in der Goethestadt fehlt. Dort gibt es bisher 136 Übernachtungsbetten. Der Hotelneubau, der per Bademantelgang mit der Therme verbunden werden soll, würde dies mit seinen angepeilten 98 Zimmern wohl mehr als verdoppeln.

5. Was ist sonst noch geplant?

Um an die angepeilten Fördermittel zu kommen, braucht Bad Lauchstädt den Status einer Kurstadt, erklärt Runkel. Dafür sind Kuranwendungen notwendig. Neben der Therme sollen deshalb auch Kuranwendungen im Kurpark entstehen. Dazu will die Stadt im Oktaeder einen Ruheraum mit Trinkbrunnen und in der daneben liegenden Arkade ein kleines Gradierwerk sowie zwei Kneippbecken schaffen.

Thermen (Grafik: MZ/Bischof))

6. Wo soll der Verkehr hin?

Zum Gesamtpaket gehören viele Straßenbauten. So soll zwischen Schiller- und Prof.-Hoffmann-Straße eine neue entstehen, die Hotel und Therme trennt. Die Wulfertstraße würde bis zu dieser verlängert, an ihr soll dann der Haupteingang der Therme liegen. Unter der würde eine Tiefgarage mit 300 Stellplätzen entstehen. Zudem ist angedacht, auf dem Freibadparkplatz ein Parkhaus mit 200 Stellplätzen sowie nebenan einen Reisebusparkplatz zu bauen. In der teilweise zu verbreiternden Prof.-Hoffmann-Straße soll eine neue Endhaltestelle für die Linie aus Halle entstehen, die dann als Endpunkt der Linie aus Halle dienen könnte. Schillerstraße, Gärtnerweg samt Lauchabrücke sowie Teile von St.?Ulrich sollen für den erwarteten Verkehr saniert werden.

7. Wer soll die Therme bauen?

Die Stadt würde eine Eigentümergesellschaft gründen. Die soll einen Dritten suchen, der Therme und Tiefgarage zum Festpreis baut, gegen Pacht für mindestens 15 Jahren betreibt und im Idealfall auch noch das Hotel errichtet.

8. Was kostet das Projekt?

Viel. Allein die Therme kostet laut Studie 29,7 Millionen Euro brutto, die Tiefgarage 7,2 Millionen, das Parkhaus 2,5 Millionen, Oktaeder und Arkade zwei Millionen, Straßenneubau- und Sanierung über drei Millionen Euro. Das Hotel würde noch mal knapp 20 Millionen Euro kosten.

9. Wer soll das bezahlen?

Mit Ausnahme des Hotels, das nicht im Förderantrag enthalten wäre, der Steuerzahler. Die Stadt will für die kalkulierten Nettokosten von 46 Millionen Euro eine 95-prozentige Förderung beim Land beantragen. Das Gros der Mittel käme dabei laut Runkel aus der EU-Förderung für Tourismus. Die beträgt eigentlich nur 60 Prozent. Im Zuge des Strukturwandels würde das Land aber auf 95 Prozent aufstocken. Blieben im Idealfall 2,3 Millionen Euro Eigenanteil, die aber großteils durch Pacht ausgeglichen werden sollen. Aus Sicht des Bürgermeisters könnte das Projekt den Etat gar entlasten, da die Straßen eh saniert werden müssten.

10. Wie sieht der Zeitplan aus?

Dienstag entscheidet der Stadtrat auf einer Sondersitzung über den Förderantrag. Sollte er zustimmen, würde die Stadt ihren Wunsch bei der Investitionsbank einreichen. „Wir müssen dann gucken, ob die Fördermittel in der Höhe kommen, wie es die Studie sieht“, erklärt der Bürgermeister. Lautet die Antwort ja, würde die konkrete Bauplanung beginnen. Runkels avisiertes Ziel ist es, die Goethe-Therme zum 275. Geburtstag des Dichterfürsten zu eröffnen. Der ist am 28. August 2024. (mz)