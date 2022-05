Der Friedhof in Spergau soll eine Urnenwand bekommen

Leuna/Spergau/MZ - Der Trend geht zur Urnenbestattung. Das zeigt sich auch in der Stadt Leuna und ihren Ortschaften. Deshalb ist eine Änderung der Friedhofssatzung derzeit Thema in den Ausschüssen des Stadtrates. „Ausschlaggebend dafür ist die Situation auf dem Friedhof in Spergau“, erklärte Dennis Reichenbecher, der bei der Stadt für die Friedhofsverwaltung zuständig ist, vergangene Woche im Finanzausschuss. Dort sei die vorhandene Urnengemeinschaftsanlage bereits voll. Gleichzeitig steige aber die Nachfrage nach dieser Form der Bestattung.

„Wir haben dann verschiedene Vorschläge unterbreitet, wie man den Friedhof gestalten könnte. Das hat jedoch nicht so großen Anklang in der Ortschaft gefunden.“ Die Bürger seien schließlich selbst mit einem Vorschlag auf die Verwaltung zugekommen. Auf dem Friedhof in Bad Lauchstädt gibt es Urnenwände, die den Spergauern gut gefallen. Deshalb plant die Stadtverwaltung nun, zunächst eine kleine Urnenwand nach dem Vorbild der Goethestadt mit zehn Urnenkammern auf dem Friedhof in Spergau zu installieren. Sofern diese gut angenommen wird, könne man derartige Anlagen auch auf weiteren kommunalen Friedhöfen im Stadtgebiet einführen.

Die Leute wollen heutzutage mit der Grabpflege nicht mehr groß etwas zu tun haben. Dennis Reichenbecher, Stadt Leuna

Als zweites sollen auf dem Stadtfriedhof in Leuna künftig sogenannte Urnenwiesengräber angeboten werden. Das sei etwa auf dem Zentralfriedhof in Merseburg eine gängige Bestattungsform, sagte Reichenbecher. Der Vorteil sei, dass dort keine Pflege durch Angehörige nötig ist. „Die Leute wollen heutzutage mit der Grabpflege nicht mehr groß etwas zu tun haben.“ Bei den Urnenwiesengräbern gebe es lediglich einen Grabstein, der Angehörigen einen Platz zum Erinnern bietet, doch die Pflege falle weg, da das Grab nur von Rasen bedeckt ist.

Da sowohl Urnenwände als auch Urnenwiesengräber nach der aktuellen Friedhofssatzung bisher nicht auf den kommunalen Friedhöfen der Stadt Leuna möglich sind, muss diese entsprechend angepasst werden. Auch die Satzung über die Friedhofsgebühren bedarf einer Ergänzung. Für ein Urnenwiesengrab soll bei einer Nutzungsdauer von 20 Jahren eine Gebühr von 691 Euro fällig werden, sagte Reichenbecher.

1.800 Euro für eine Kammer in der Urnenwand

Für eine Kammer in der Urnenwand ist eine Gebühr von 1.800 Euro für den selben Zeitraum vorgesehen. „Diese Zahl haben wir der Gebührensatzung der Goethestadt Bad Lauchstädt entnommen.“ Dort wurde die Gebühr jedoch in der Zwischenzeit erhöht. „Die wollen jetzt 2.300 Euro haben“, berichtete Reichenbecher. Der Finanzausschusses sprach sich einstimmig für die Änderung aus. Als nächstes geht der Entwurf in den Hauptausschuss und zuletzt in den Stadtrat.