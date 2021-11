Darum ist ein 25-Jähriger Ortsbürgermeister von Burgliebenau

Burgliebenau/MZ - „Es ist ein schöner Ort mit einer guten Lage“, sagt Lucas Brauer über den Schkopauer Ortsteil Burgliebenau. Hier ist der 25-Jährige aufgewachsen. Und geblieben. „Ich bin sehr heimatverbunden. Für mich hat es nie einen Anreiz gegeben, Burgliebenau zu verlassen.“ Seit gut zwei Monaten ist Brauer nun Ortsbürgermeister des beschaulichen Dorfes mit rund 420 Einwohnern.

Mit 25 Jahren Ortsbürgermeister: „Ich war ja schon einige Jahre Stellvertreter, da war das die logische Konsequenz“

Schon früh begann Brauer, sich in der Dorfgemeinschaft einzubringen. Im Alter von sechs Jahren ist er in die Kinderfeuerwehr der damaligen Ortswehr eingetreten. „Es gab für Kinder und Jugendliche eigentlich nichts anderes im Ort“, erzählt er. „Und ich bin dann dabei geblieben.“ So wurde er später zur aktiven Einsatzkraft und übernahm das Amt des stellvertretenden Ortswehrleiters. In diesem Jahr hatte sich die Burgliebenauer Ortswehr jedoch aufgelöst. Beruflich ist Brauer die Tätigkeit als Feuerwehrmann aber erhalten geblieben. Seit 2013 ist er am Flughafen Halle/Leipzig im Einsatz.

2017 begann Brauer, sich im Ortschaftsrat zu engagieren und war seitdem bereits stellvertretender Ortsbürgermeister. Am 23. August dieses Jahres wurde er dann zum Ortsbürgermeister gewählt, nachdem seine Vorgängerin Jana Gudofski zurückgetreten war. „Ich war ja schon einige Jahre Stellvertreter, da war das die logische Konsequenz“, sagt der neue Ortschef. Derzeit habe der Ortschaftsrat fünf Mitglieder. Neben der Situation, dass Burgliebenau keine Ortswehr mehr hat, seien auch der Breitbandausbau sowie der Schulentwicklungsplan, den der Landkreis derzeit erstellt, aktuelle Themen, die das Dorf beschäftigen.

Heimatliebe: „Es ist hier sehr ruhig und grün. Wir sind von Wald umgeben“

„Der Ort wird jünger“, hat Brauer festgestellt. Es seien viele junge Familien in Burgliebenau zuhause - teilweise Zugezogene, aber auch viele, die im Ort aufgewachsen und später wieder zurückgekehrt sind. „Wir haben auch viel Nachwuchs. In den kommenden Monaten werden sieben Kinder zur Welt kommen. Das ist für ein kleines Dorf wie Burgliebenau schon eine ganze Menge“, erzählt Brauer, der selbst im vergangenen Jahr Vater geworden ist.

„Es ist hier sehr ruhig und grün. Wir sind von Wald umgeben und haben den Wallendorfer See. Gleichzeitig ist man schnell in Halle oder Leipzig.“ Das mache den Ort auch bei jungen Menschen attraktiv. „Wir haben zwar ein bisschen Fluglärm“, fügt der Ortsbürgermeister an, „aber das hält sich noch in Grenzen und man gewöhnt sich schnell daran.“