Besteht noch Hoffnung fürs „Schloss“?

Oppin - Es gibt ein trauriges Bild ab, das alte Rittergut in Oppin. Seit fast zwanzig Jahren liegt es verlassen da. Wildwuchs hat sich breitgemacht, wuchert und wuchert und lässt seine zerstörerischen Kräfte walten. Der Verfall schreitet immer mehr voran. Dabei war es einst ein schmuckes Anwesen, zu dem auch ein Park und eine Winterlindenallee gehörten. Die Oppiner Bürger nannten das Rittergut, dessen Geschichte mehr als 400 Jahre alt ist, auch „Schloss“. Bis 2002 wurde das einst prächtige Gebäude genutzt. Zuletzt war es ein Wohnheim für geistig und mehrfach behinderte Menschen. Doch sie zogen Anfang der 2000er Jahre in eine schmucke, neue Wohnanlage in die „Siedlung am Park“, wo ihnen seitdem wesentlich schönere und modernere Möglichkeiten für gemeinsames und individuelles Wohnen zur Verfügung stehen.

Für die Immobilie Rittergut bedeutete der Wegzug allerdings der Anfang des jetzigen Zustands. „Das Rittergut Oppin ist in privatem Besitz“, sagt Anja Werner, Bürgermeisterin der Stadt Landsberg. Deshalb könne sie darüber keine Auskunft geben. Doch aus Oppin konnte die MZ erfahren, dass eine Immobilienfirma aus der Region im Schloss investieren will und derzeit ein Konzept dafür erstelle.

Schloss mit einem „wohlgemauerten mit Wassergraben umgebenen Schlosshof“

Der heute zur Stadt Landsberg gehörende Ort Oppin hatte im Mittelalter große Bedeutung als Grenzbefestigung, war im 9./10. Jahrhundert Burgwardort. Die Geschichte des Schlosses ist mit dem Jahr 1583 verbunden, als Markgräfin Catharina von Brandenburg-Küstrin die Besitzungen der Herren von Bissingen kauft und Oppin zu ihrer Sommerresidenz macht. Aus den einstigen Sattelhöfen derer von Bissingen entstand ein reich mit Bauschmuck verziertes Schloss, mit einem „wohlgemauerten mit Wassergraben umgebenen Schlosshof“, heißt es in der Oppiner Ortschronik.

Allerdings habe Catharina dort nur zeitweise gewohnt und sich bereits im Jahr 1600 wieder von dem Besitz getrennt. Sie verkaufte es an Caspar aus dem Winkel auf Wettin. In den nächsten 160 Jahren wechselte es mehrfach den Besitzer, bis es 1760 von der Familie Beurmann gekauft wurde. Anfang des 19. Jahrhunderts - damals war das Schloss Eigentum von Landrath Friedrich August von Beurmann - wurde es wesentlich umgebaut. Dabei verlor das Schloss viel seines einstigen Bauschmucks. Sein Sohn Carl Moritz von Beurmann baute später noch die obere Etage aus und ließ ein Treppenhaus anfügen.

Nach dem Tod des Vaters gehörte das Gut den Töchtern

Der Enkel Moritz von Beurmann, geboren 1835, der ebenfalls in Oppin aufwuchs, wurde Afrikaforscher, wie man heute noch in den Räumen des Oppiner Heimatvereins erfahren kann. „Auf seinen Reisen hatte er nicht viel Glück. Auf einer Forschungsreise, die ihn in den Tschad führte, wurde er mit Speeren ermordet. Da war er gerade mal 28 Jahre alt“, erzählt Brigitte Tümpel, Mitglied des Oppiner Heimatvereins.

So hinterließ sein Vater Carl Moritz von Beurmann drei Töchter. Eine wurde an einen Landdrost von Zakrzewski, die zweite an einen General von Berguis und die dritte schließlich an einen Professor von Meyer verheiratet. Nach dem Tod des Vaters gehörte das Gut den Töchtern zunächst gemeinschaftlich und wurde verpachtet. Da aber nur die Frau Landdrost einen Sohn hatte, wurde dieser 1898 alleiniger Besitzer des Gutes.

Krankenhaus und später Wohnheim für geistig und mehrfach behinderte Menschen

Das Rittergut spielt für die Ortsgeschichte über die Jahrhunderte hinweg mehrfach durch besondere Ereignisse eine Rolle. Die Familie Beurmann ließ beispielsweise im Jahr 1850 eine eigene Zuckerfabrik bauen. Es war die Zeit, als in vielen Orten des heutigen Saalekreises der Rübenanbau und die Entstehung von Zuckerfabriken aufblühten. Das Rittergut ist auch wegen eines Unglücks am 9. März 1884 in die Ortschronik eingegangen.

Damals hatten sich in einer Scheune, in der große Mengen eines chemischen Düngers lagerten, giftige Gase entwickelt. Zwei Menschen kamen dadurch zu Tode, weitere 30 waren erkrankt, konnten aber wieder genesen. In den Märzkämpfen des Jahres 1919 soll es eine nicht unerhebliche Rolle gespielt haben. Nach 1945 enteignet wurde das Schloss Flüchtlingsunterkunft, eine Schule wurde eingerichtet. Ab 1964 wurde es Krankenhaus und später Wohnheim für geistig und mehrfach behinderte Menschen. (mz/Claudia Crodel)