Ausfälle und fehlende Förderung: Vielen Schulen im Saalekreis fehlen Lehrer

Grosskayna/Schkopau/MZ - „Wir können die Stundentafel am untersten Limit absichern, aber bei Krankheit eines Lehrers ist Ausfall“, erläutert der stellvertretende Schulleiter Ulf Torbohm, die Situation an der Förderschule „Kielhorn“ in Großkayna. Es mangelt an Lehrern. Damit ist die Förderschule in guter Gesellschaft. Nach Angaben des Landesschulamtes gab es im Saalekreis zum Jahreswechsel nur eine einzige Schulform, die nach Abzug von Langzeiterkrankten, Schwangeren und Pädogenen in Elternzeit rechnerisch noch ausreichend Kräfte zur Verfügung hatte, um den eigentlich geplanten Unterricht abzusichern: die Gymnasien.