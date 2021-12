Alkohlisierter 57-Jähriger rammt Leitplanke auf B100 bei Hohenthurm

Hohenturm/MZ - Am Donnerstag kurz nach 23:00 Uhr streifte ein in Richtung Halle fahrender Pkw auf der Bundesstraße 100 bei Hohenthurm erst die Leitplanke auf der rechten Seite und prallte in der Folge gegen die Mittelschutzplanke. Während der Unfallaufnahme wurde Atemalkohol beim Fahrzeugführer festgestellt und nach einem Test mit 2,0 Promille Atemalkohol eine Blutprobenentnahme bei dem 57-Jährigen veranlasst.