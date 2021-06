85 Packungen Aufsteck-Zahnbürsten und 30 Schachteln Merci-Schokolade - Polizei sucht Dieb von Mücheln

Mücheln - Die Polizei im Saalekreis sucht mit Fotos nach einem Dieb. Demnach stahl der unbekannte Täter am 5. März 2021 um 19.15 Uhr in einem Supermarkt in der Ernst-Thälmann-Straße in Mücheln etwa 85 Packungen Aufsteck-Zahnbürsten und etwa 30 Schachteln Schokolade der Marke „Merci“. Die unbekannte männliche Person steckte die Ware im Wert von etwa 1.060 Euro in seinen mitgeführten Rucksack und verließ das Geschäft ohne die Ware zu bezahlen.

Gesuchter Täter (Foto: Polizei)

Der unbekannte Täter kann wie folgt beschrieben werden: dunkle Haare, Mund-Nasen-Maske, grüne Kapuzenjacke, dunkles T-Shirt mit Aufschrift Hilfiger, Jeans, dunkle Schuhe

Gesuchter Täter (Foto: Polizei)

Mit Bildern der Überwachungskamera sucht die Polizei nun nach Hinweisen zu dem Täter. Diese werden telefonisch bei der Polizei Saalekreis unter 03461 446-0 entgegengenommen. (mz)