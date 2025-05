Berlin - Unter der Oberfläche - das ist das große Thema vieler Streaming-Hits von dieser Woche.

„Drunter und drüber“ (Prime Video)

Das Erfolgsduo aus der Serie „Der Pass“, Nicholas Ofczarek und Julia Jentsch, ist in einer Dark Comedy aus Österreich zu sehen. In „Drunter und drüber“ dreht sich alles um einen Friedhof in Wien. Der soll aufgelöst werden, die Belegschaft kämpft dagegen an. Ofczarek schlüpft in Rolle des Heli Wondratschek. Er will als bisheriger Stellvertreter endlich das Sagen auf dem Friedhof Donnersbach haben, nachdem der Leiter von einer morschen Grabstatue erschlagen worden ist. Das zuständige Amt hievt allerdings Ursula Fink, gespielt von Jentsch, auf den Chefposten. Nur: Sie hat vom Geschäft mit dem Tod keine Ahnung, Chaos ist vorprogrammiert. Die Dinge überschlagen sich, als klar wird: Der Friedhof soll schließen. Acht Folgen sind ab jetzt bei Prime Video zu streamen.

„Dolly Parton: Everybody's Darling“ (Arte-Mediathek)

Sie ist eine der erfolgreichsten Country-Sängerinnen und Songwriterinnen aller Zeiten: Dolly Parton. Als Ikone gefeiert, von Pop-Diven wie Beyoncé gecovert und von Megastars wie Taylor Swift verehrt. Sie verdankt ihre Popularität seit sechs Jahrzehnten vor allem ihrer authentischen Persönlichkeit und ihrem immensen Repertoire: Sie blickt auf mehr als 1.000 selbst geschriebene Songs und mehr als 100 Millionen verkaufte Alben zurück, darunter Welthits wie „I Will Always Love You“ und „Jolene“. In Wahrheit ist ihre zerrissene Persönlichkeit weitaus facettenreicher und vielschichtiger, als es die Klischees über sie zunächst vermuten lassen. Die Dokumentation „Dolly Parton: Everybody's Darling“ beleuchtet ihr facettenreiches Leben als Künstlerin, ihre provokanten Fernsehauftritte, ihre Musik und vor allem ihre Texte. Jetzt in der Arte-Mediathek.

„Der Krake“ (Prime Video)

Oktopusse faszinieren - allein die Tentakel und die Art, wie sie elegant durchs Wasser gleiten. Die englischsprachige Doku-Serie „Der Krake“ bei Prime Video widmet sich den Meeresbewohnern nun genauer. „Fleabag“-Star Phoebe Waller-Bridge kommentiert gewohnt unterhaltsam und humorvoll (deutsche Untertitel sind vorhanden). Dabei geht es auch um die Beziehungen der Menschen zu Kraken. Man erfährt, dass ein depressiver Mann durch einen Oktopus zu seinen Gefühlen zurückgefunden hat. Oder dass eine Frau einen Kraken wie ein Haustier liebt, ihn streichelt und von seiner Seele schwärmt. Dabei sind die Tiere nicht unbedingt zartbesaitet, zumindest in der Liebe, wie eine Forscherin trocken feststellt: „Wenn das Weibchen sich nicht mit dem Männchen paaren will, isst es ihn einfach auf.“

„Plan A – Was würdest du tun?“ (ARD-Mediathek)

Der Zweite Weltkrieg ist vorbei, die Nationalsozialisten am Ende. Doch ihre Gräueltaten haben unsägliches Leid über die Menschheit gebracht. Eine Gruppe Holocaust-Überlebender möchte sich dafür rächen. Ihr Plan: Sie wollen in deutschen Städten das Trinkwasser vergiften und so sechs Millionen Menschen umbringen - genauso viele, wie die Jüdinnen und Juden, die das NS-Regime getötet hat. Das Drama „Plan A – Was würdest du tun?“ beruht auf wahren Begebenheiten und ist in der ARD-Mediathek zu sehen, ebenso wie eine Dokumentation zu den historischen Hintergründen. Die Hauptrollen spielen August Diehl („Der Meister und Margarita“), Sylvia Hoeks („Blade Runner 2049“) und Ishai Golan („Testament: die Geschichte von Moses“).

Im Mittelpunkt steht Max. Er war im Konzentrationslager und hat seine gesamte Familie verloren. Nun will er sich rächen und schließt sich den Verschwörern an. In Nürnberg soll Max sich als Arbeiter in ein Wasserwerk einschleusen und das Gift deponieren. Doch dann kommen ihm Zweifel, ob er damit das Richtige tut.