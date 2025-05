Bei einem Unfall auf der Raststätte Rohnetal Süd an der A38 zwischen Sangerhausen und Halle ist am Samstagvormittag ein Motorradfahrer tödlich verletzt worden. Er wurde von einem Lkw überrollt.

Tödlicher Unfall auf Rasthof an der A38: Lkw-Fahrer überrollt Biker

Sangerhausen. – Bei einem Unfall an der Raststätte Rohnetal Süd an der A38 im Landkreis Mansfeld-Südharz ist am Samstagvormittag ein Motorradfahrer getötet worden.

Wie die Polizei in Halle mitteilte, war ein Lkw gegen 10.45 Uhr aus Richtung Sangerhausen kommend in Richtung Leipzig auf die Raststätte aufgefahren. Beim anschließenden Rangieren überrollte der Sattelzug das stehende Motorrad samt Fahrer. Das Opfer verstarb noch an der Unfallstelle.

Der Rastplatz Rohnetal Süd war am Samstagmittag für die Unfallaufnahme weiterhin geschlossen.