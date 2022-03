64-Jährige überschlägt sich: Radfahrerin am Geiseltalsee schwer verletzt

Auf dem Fahrradweg rund um den Geiseltalsee ist am Dienstag eine 64-Jährige mit ihrem Elektrofahrrad schwer gestürzt. Sie musste mit dem Hubschrauber in ein Krankenhaus nach Halle (Saale) geflogen werden.

Mit seinem komplett erschlossenen, etwa 30 Kilometer langen Rundweg lockt der Geiseltalsee viele Radfahrer an. Die Abfahrten an der Klobikauer Kippe (im Bild links) sind aber teilsweise sehr steil.

Mücheln/MZ - Auf dem Rundweg am Geiseltalsee ist am Dienstag eine Radfahrerin bei einem Unfall schwer verletzt worden. Die 64-Jährige sei mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Halle (Saale) geflogen worden, teilte am Abend eine Polizeisprecherin mit.

Radfahrerin stürzt auf der Abfahrt Richtung Frankleben

Wie es hieß, war die Frau von einem Parkplatz im Müchelner Ortsteil Stöbnitz zu ihrer Tour aufgebrochen. Auf der Abfahrt von der Klobikauer Kippe in Richtung Frankleben sei sie gegen 12.45 Uhr mit ihrem Elektrofahrrad am Ausgang einer Linkskurve gestürzt und habe sich überschlagen.

Steile Abschnitte auf dem Geiseltalsee-Radweg

Die Abfahrten an der Kippe sind in beide Fahrtrichtungen teils sehr steil. Dort haben sich bereits mehrere Unfälle mit Radfahrern ereignet.