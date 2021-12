Die Polizei hat am Montag einen 46-jährigen Mann verhaftet, gegen den zwei Haftbefehle vorlagen.

Merseburg - - Die Polizei hat am Montag einen 46-jährigen Mann in der Merseburger Bahnhofsstraße verhaftet. Gegen ihn, teilt die Polizei mit, lagen gleich zwei Haftbefehle, welche zwei längere Freiheitsstrafen umfassten, vor. Der Mann kam in die Justizvollzugsanstalt nach Halle.