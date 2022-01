15-Jährige aus dem Saalekreis gefunden

Halle/Merseburg/DPA/MZ/und - Die vermisste 15-jährige Miriam aus dem Saalekreis (die MZ berichtete) ist in der vergangenen Woche in Berlin gefunden worden. Nach einem telefonischen Hinweis konnte die Polizei sie in der Nacht zum Freitag in einer Wohnung im Bezirk Reinickendorf aufgreifen, wie aus einer Mitteilung der Polizei hervorgeht. „Ihr geht es gut“, sagte eine Sprecherin der Berliner Polizei. Auf Nachfrage der MZ am Sonntag hieß es, dass das Mädchen noch nicht wieder bei ihrer Mutter im Saalekreis, sondern immer noch in Berlin in Obhut der Polizei sei. Wie bestätigt wurde, lag gegen sie ein Haftbefehl vor - zum einen wegen eines Eigentumsdelikts und weil sie wiederholt nicht zu Gerichtsterminen erschienen war.

Die Polizei hatte mit zwei Fotos nach Miriam gesucht. Seit Juni 2021 war das Mädchen verschwunden. Die Mutter und die Polizei hatten es in Berlin vermutet, offenbar auch, weil Miriam das selbst mitgeteilt hatte. Die Suche hatte Aufsehen erregt, weil die Polizei zwei sehr unterschiedliche Fotos veröffentlicht hatte. Das eine Bild zeigte eine Frau, die deutlich älter aussah. Das Foto wurde offenbar stark am Computer bearbeitet und zeigte ein sehr künstlich wirkendes Gesicht mit übertrieben großen Augen und Lippen. Die Polizei hatte mitgeteilt, das Mädchen trage gerne farbige Kontaktlinsen und habe lange dunkelblond gefärbte Haare.

Die Mutter habe die Polizei zwar bereits vor einiger Zeit verständigt, hieß es, aber erst vor kurzem einer öffentlichen Fahndung zugestimmt.