Im Sommer vor 35 jahren zerbricht die DDR-Regierungskoalition im Streit um die Wirtschaft.

Auf dem Weg zur deutschen Einheit

Miniterpräsident Lothar de Maiziere (Mitte l.) und CDU-Fraktionschef Günther Krause (Mitte r.) sowie weitere Abgeordnete im Gespräch während einer Pause der 29. Tagung der Volkskammer der DDR am 23. August 1990.

Halle/MZ. - Im Streit um die Wirtschaft zerbricht die DDR-Koalition.Es war keine Liebesheirat, die CDU, DSU, der der West-FDP nahestehende Bund freier Demokraten und die DDR-SPD nach der Wahl im März 1990 geschlossen hatten. Nur die Notwendigkeit, den auseinanderfallenden kleineren deutschen Staat noch bis zum Vollzug der deutschen Einheit zusammenzuhalten, band Konservative, Sozialdemokraten und Liberale aneinander.