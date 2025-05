Hunderte Besucher Motoren, Menschen und Community-Spirit: Autohof bei Schkeuditz ist neuer Hotspot der Tuning-Szene

Direkt an der A9 bei Schkeuditz hat sich der 24-Total-Autohof in kürzester Zeit zu einem Treffpunkt für Tuner gemausert. Bei den Treffen an Wochenende reisen Autofanatiker aus ganz Sachsen-Anhalt an. Wie Besucher auf die meist negative Wahrnehmung in der Öffentlichkeit reagieren.