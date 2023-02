Erfurt - Der SPD-Energiepolitiker Denny Möller hat sich für einen Zuschuss in Höhe von 3000 Euro beim Austausch einer alten Heizung ausgesprochen. Ohne Maßnahmen für mehr Energieeffizienz bei der Wärmeversorgung werde die Energiewende nicht gelingen, sagte Möller laut einer Mitteilung seiner Fraktion am Dienstag. „Wir wollen jetzt einen Heizungstauschbonus in Höhe von 3000 Euro zahlen, um veraltete Technik auszutauschen“, sagte Möller.

Außerdem forderte er eine Modernisierung der Wärmenetze in Thüringen. „Die Kapazität an Strom- und Wärmespeicher soll verzehnfacht und der Anschluss an Fernwärmesysteme mit ebenfalls 3000 Euro bezuschusst werden“, sagte der SPD-Politiker.