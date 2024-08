Halle/MZ. - Es wird den am meisten befahrenen Platz in ganz Ostdeutschland verändern, aber nicht nur ihn. Wenn das „Zukunftszentrum für Deutsche Einheit und Europäische Transformation“ sich in fünf Jahren als unübersehbarer Leuchtturm aus dem Riebeckplatz zwischen dem Bahnhof und der Innenstadt von Halle erhebt, soll es zum Anziehungspunkt für rund eine Million Besucher im Jahr werden. 200 Millionen Euro wird der Bund investieren, 126 Architekturbüros aus aller Welt haben Entwürfe für den Neubau eingereicht, der 14.000 Quadratmeter Bürofläche haben soll und daher wohl wenigstens 20 Stockwerke hoch werden könnte.

