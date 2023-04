Urbex-Tour im Saalekreis Schloss im Schatten - Dunkle Geheimnisse und ein spurloses Verschwinden

Es ist kaum zu übersehen, aber in traurigem Zustand: Das stolze Herrenhaus in Hohenthurm gehörte einst Verwandten des in Sarajevo erschossenen österreichischen Thronfolgers Franz Ferdinand. Der aktuelle Besitzer ist nicht aufzufinden.