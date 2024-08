Im Mai vor 35 Jahren steuerte die DDR mit der Kommunalwahl in ihr 40. Jahr. Dass die letzten Monate des anderen deutschen Staates angebrochen waren, ahnte niemand.

Im Mai vor 35 Jahren steuerte die DDR mit der Kommunalwahl in ihr 40. Jahr. Dass die letzten Monate des anderen deutschen Staates angebrochen waren, ahnte niemand.

Halle/Magdeburg/MZ. - Als Erich Mielke eine Woche vor dem großen Wahltag im Mai 1989 vor seine Generäle tritt, weiß der Chef des Ministeriums für Staatssicherheit, was die Stunde geschlagen hat. Mielke malt seinen Offizieren ein düsteres Bild der Lage: Der Westen greife auf allen Ebenen an, er nutze Menschenrechte und angebliche humanitäre Probleme, um den Sozialismus in die Defensive zu drängen.