Der letzte Sommer der DDR Abruptes Ende eines Weltreichs - Als die Sowjetunion die DDR aufgab

Ein Arbeiter reißt sich am 22.8.1968 in Prag das Hemd vor dem Kanonenrohr eines Panzers auseinander und ruft mit entblößter Brust der Panzerbesatzung zu, sie sollen auf wehrlose Menschen schießen.

Halle/MZ. - Es war nicht alles schlecht in der DDR, nicht einmal das, was schlecht aussah. Dass die Kreml-Führung während des Prager Frühlings mit einem Brief an die Chefs der kommunistischen Parteien im Juli 1968 eine „begrenzte Souveränität“ ihrer Bruderländer verkündet hatte, war auf den ersten Blick eine Einmischung in die inneren Angelegenheiten souveräner Staaten.