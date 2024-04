Der an den Ostertagen aus dem Zoo Leipzig gestohlene Bartaffe ist wieder da. Wie die Leipziger Polizei und der Zoo am Donnerstag mitteilten, wurde das Tier auf einem Baum im Stadtteil Reudnitz entdeckt und schließlich eingefangen.

Leipzig/DUR. – Der am Osterwochenende aus dem Zoo Leipzig gestohlene Affe ist zurück in einem Gehege. Am Donnerstagmorgen wurde der Bartaffe auf einem Baum im Leipziger Stadtteil Reudnitz entdeckt. Zwar konnte das Tier zunächst in ein Haus flüchten, wurde dort aber eingefangen und zurück in den Zoo gebracht.

Das Bartaffenweibchen sei unversehrt, heißt es. "Es sind keine äußeren Verletzungen zu sehen, aber sie macht einen geschwächten Eindruck", so der Zoo Leipzig auf Facebook.

Herzlicher Dank gelte dem Jogger, der das Tier gesichtet und gemeldet habe. Zoodirektor Professor Jörg Junhold bedankte sich zudem bei der Polizei sowie den Medien: „Die Zusammenarbeit mit der Polizei Leipzig lief sehr gut, [ .. ] wir freuen uns gemeinsam über den für den Bartaffen guten Ausgang. Auch den Medien gilt unser Dank, die mit enormer Öffentlichkeit möglicherweise den Druck auf den oder die Täter derart erhöht und damit zum Aussetzen und schnellen Auffinden beigetragen haben“.

Das 15 Jahre alte Weibchen mit dem Namen „Ruma“ war am Osterwochenende gewaltsam aus seinem Gehege im Leipziger Zoo geholt worden. Die Ermittler vermuten nun, dass der oder die bisher unbekannten Täter das Tier aufgrund der öffentlichen Fahndung wieder ausgesetzt haben.

Bartaffe im Zoo Leipzig geraubt - Tiere sind streng geschützt

Bartaffen gehörten zu den stark vom Aussterben bedrohten Tierarten. Haltung und Transporte seien durch das Washingtoner Artenabkommen geregelt sind, sodass eine legale Beschaffung der Tiere hohen Anforderungen unterliege.

Auch wenn der Affe wieder da ist, gehen die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und der Leipziger Kriminalpolizei wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls weiter.

Geraubter Affe im Zoo Leipzig: Fahndung geht weiter

Zeugen, die in den vergangenen Tagen im Bereich Reudnitz-Thonberg etwas verdächtiges gesehen haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Leipzig unter der Telefonnummer 0341/96646666 zu melden.