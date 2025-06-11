Kurz nach dem Start ist schon wieder Schluss: WizzAir stellt die Verbindung von Leipzig/Halle nach Tirana ein. Nach schwacher Nachfrage müssen Passagiere nun anderweitig in den Süden fliegen.

Leipzig/Halle (Saale). - Im Frühjahr 2025 hatte der Flughafen Leipzig/Halle erfreuliche Neuigkeiten zu neuen Flugzielen bekannt gegeben. Seit Mai verbindet SunExpress in Kooperation mit ElectraAirways den Flughafen mit bulgarischen Urlaubsregionen Varna und Burgas. Im Winterflugplan fliegt die Fluggesellschaft Ziele in der Türkei an.

Allerdings streicht eine andere Fluglinie ihre Flüge komplett vom Flughafen.

Lesen Sie auch: Neue Airline am Flughafen Leipzig/Halle - warum Marabu mit Tampons um Kunden wirbt

WizzAir: Flüge vom Flughafen Leipzig/Halle nach Tirana komplett gestrichen

Am 30. September 2024 hatte WizzAir eine neue Direktverbindung vom Flughafen Leipzig/Halle in die albanische Hauptstadt Tirana aufgenommen. Doch mit Beginn des Winterflugplans 2025/26 wurde die Strecke vorerst ausgesetzt, wie das Nachrichtenportal Tag24 berichtet.

Besonders interessant: Der Flughafen Leipzig/Halle lässt sich auf der Webseite der Fluglinie nicht mehr auswählen, um Flüge zu buchen. Sprich: Er wurde von der Fluggesellschaft ganz aus dem System gestrichen.

Lesen Sie auch: "Fly with me" am Flughafen Leipzig/Halle: Spannende Acts in einzigartiger Atmosphäre

Tag24 spekuliert, dass die Auslastung für den Schritt spreche. So habe die Auslastung der Verbindung noch im Oktober 2024 fast 90 Prozent betragen. Diese habe sich jedoch im Januar dieses Jahres auf 62,2 Prozent reduziert.