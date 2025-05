Zwei neue Direktverbindungen bietet der Flughafen Leipzig/Halle ab sofort an. Das Ziel: die bulgarischen Städte Varna und Burgas.

In den Sommerurlaub fliegen

SunExpress Airlines fliegt vom Flughafen Leipzig/Halle die bulgarischen Städte Varna und Burgas an.

Leipzig/Halle (Saale). - Die Sommerferien stehen bevor. Zeit, die viele Menschen für einen Urlaub im Ausland nutzen. 29 Reiseziele in 13 Ländern werden vom Flughafen Leipzig/Halle angeboten.

Wöchentlich starten hier bis zu 222 Flüge. Und ab sofort wartet der Flughafen mit zwei neuen Verbindungen direkt nach Bulgarien ans Schwarze Meer auf.

SunExpress Airlines fliegt zwei Städte in Bulgarien an

Laut einer Pressemitteilung steuert SunExpress Airlines in Kooperation mit Electra Airways in einer Direktverbindung die bulgarischen Städte Varna und Burgas an.

Varna wird jeweils montags, mittwochs und freitags angeflogen, Burgas dienstags, donnerstags und sonnabends. Zum Einsatz kommen von Mai bis September dieses Jahres Flugzeuge des Typs Airbus A320.

Reiseziel Varna

Varna ist eine Hafenstadt und ein Strandresort direkt am Schwarzen Meer. Die Stadt ist nach Sofia und Plowdiw die drittgrößte Stadt Bulgariens.

Varna wird oft als die "Perle der Schwarzmeerküste" bezeichnet und ist bekannt für seine reiche Geschichte und kulturelle Bedeutung.

So zum Beispiel das "Gold von Varna": Der 6.000 Jahre alte thrakische Schmuck wurde in einer Nekropole gefunden, die gemeinsam mit griechischen, römischen und osmanischen Artefakten im Archäologischen Museum ausgestellt wird.

Reiseziel Burgas

Burgas liegt ebenfalls an der bulgarischen Schwarzmeerküste und ist bekannt für die Kathedrale der Heiligen Brüder Kiril und Methodius. Sie verfügt über prachtvolle Buntglasfenster über den Haupteingang.

Entlang der Bucht von Burgas erstreckt sich der Meeresgarten mit einer breiten Promenade, einem Sommertheater und einer Aussichtsplattform am Ende der Seebrücke.