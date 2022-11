Warnstreik in Leipziger BMW-Werk mit hoher Beteiligung

In Leipzig hatte am Freitagmorgen die Nachtschicht im BMW-Werk gestreikt. Die IG Metall fordert acht Prozent höhere Löhne und Gehälter.

Leipzig/dpa/sn - Der Warnstreik der Nachtschicht im Leipziger BMW-Werk hat mit einer hohen Beteiligung stattgefunden. „Das war ein klares Signal an die Arbeitgeber“, sagte ein Sprecher der IG-Metall am Freitagmorgen. Rund 350 Mitarbeiter nahmen demnach an der Kundgebung teil. Zudem wurde die Produktion für eineinhalb Stunden komplett gestoppt.

Die Dauernachtschicht war dazu aufgerufen worden, am Freitagmorgen von 3.30 Uhr bis 5.00 Uhr die Arbeit niederzulegen. Grund dafür ist die dritte Tarifrunde der Metall- und Elektroindustrie am Freitag in Chemnitz, vor der Beschäftigte von BMW in Leipzig noch einmal Druck auf die Arbeitgeber machen wollten. Die IG Metall fordert acht Prozent höhere Löhne und Gehälter, um auf die Preiserhöhungen zu reagieren.