Unbekannte randalieren in Leipziger Propsteikirche

In Leipzig ermittelt die Polizei nachdem in der Propsteikirche am Dienstag von Unbekannten Geld gestohlen worden war und ein Mann randaliert hatte. Das ist passiert.

In der Propsteikirche Leipzig hatte am Dienstag ein unbekannter Mann randaliert.

Leipzig/epd - Ein unbekannter Mann hat laut Polizei am Dienstagnachmittag in der katholischen Propsteikirche St. Trinitatis in Leipzig randaliert. Er habe mehrere Bücher herumgeworfen und Krippenfiguren beschädigt, teilte die Polizeidirektion Leipzig am Donnerstag mit. Danach sei er geflüchtet.

Zuvor hatten den Angaben zufolge am selben Tag Unbekannte in der Kirche einen Opferstock aufgehebelt. Während der Öffnungszeiten des Gebäudes der katholischen Innenstadtgemeinde hätten sie eine integrierte Geldkassette aus Granit herausgerissen und diese mitgenommen. In der Kassette befanden sich laut Polizei Spendengelder in Höhe eines niedrigen dreistelligen Betrages.

Die Höhe der gesamten Sachschäden könne noch nicht beziffert werden, hieß es. Die Polizei habe Ermittlungen wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls und gemeinschädlicher Sachbeschädigung aufgenommen.