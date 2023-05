Gemeinsam posierten am Mittwoch das Topmodel Heidi Klum und die „Tokio Hotel“-Zwillinge Tom und Bill Kaulitz mit Polizisten in Leipzig. Was war da denn los?

Am Mittwoch besuchten die Magdeburger Band "Tokio Hotel" und das Topmodel Heidi Klum die Polizei in Leipzig.

Magdeburg/Leipzig/DUR - Für eine außergewöhnliche Überraschung sorgte die Magdeburger Band "Tokio Hotel" am Mittwoch auf ihrem Instagram-Account: Statt im gewöhnlichen Rockstar-Style posteten die Musiker Selfie-Fotos in Polizeiuniform mit den Worten "So this happened earlier today…we are ready Leipzig!"

"Ich bin hier schon in meinem sexy Onesie. Living my police fantasy", schwärmte Bill in seiner eigenen Instagram-Story. Mit auf den Schnappschüssen dabei ist Topmodel Heidi Klum, die gemeinsam mit Polizeibeamten auf den Bildern posiert. Das war auch eine Überraschung für die Polizisten in der Leipziger Polizeifachschule in der Dübener Landstraße.

Bill und Tom Kaulitz erhalten Einladung von der Polizei Sachsen

Doch wie kam es zu dieser ungewöhnlichen Stippvisite vor dem geplanten Konzert im Haus Auensee? „Bill und Tom Kaulitz haben vor kurzem in ihrem Podcast verraten, dass sie sich vorstellen könnten, Kommissare zu werden. Da wir den Beruf auch empfehlen können, haben wir uns bei der #Bereitschaftspolizei getroffen – Einblicke in verschiedene Arbeitsfelder der Polizei inklusive“, so die Polizei Sachsen dazu auf ihrem Instagram-Kanal und veröffentlichte einige Fotos mit der Band.

Die sächsische Polizei freut sich über den prominenten Besuch in Leipzig und urteilt: "Wie die Jungs wohl ausgesehen hätten, wenn sie sich statt für die Musik für den Polizeiberuf entschieden hätten? Naja, über das ein oder andere Detail wie Piercings oder Tattoos müssten wir dann nochmal sprechen", teilt die Polizei Sachsen ihren Instagram-Fans mit.