Magdeburg (us) - Das hätte nach dem holperigen Start in die Quiz-Show auf Pro Sieben kaum noch jemand erwartet: Bill Kaulitz hat am Sonntagabend das Staffel-Finale von "Wer stiehlt mir die Show?" (WSMDS) für sich entschieden und dabei Gastgeber Sido besiegt.

Damit bekam der Magdeburger Sänger der Band Tokio Hotel auch einen Platz auf dem Cover seines eigenen Rätselhefts verliehen, heißt es von Seiten einer Pressemitteilung des Privatsenders. "Bills witziges Rätsel-Karussell" sei eine eigens für die Show aufgelegte Rätselzeitschrift und ab Montag, 27. März, erstmals im Straßenverkauf als Obdachlosenzeitschrift erhältlich.

Rätselheft für Bill Kaulitz von Tokio Hotel

Das Heft soll Lesern unter anderem gemütliche, vegane und gesunde Rätsel, 30 blanko Seiten für eigene Rätsel und zahlreiche Quizrunden aus der aktuellen "Wer stiehlt mir die Show?"-Staffel bieten, heißt es weiter. Kaulitz' Rätselheft sei für 2,50 Euro in deutschen Großstädten und ausschließlich im Straßenverkauf als Obdachlosenzeitschrift erhältlich.

Damit sollen vor allem obdach- und mittellose Menschen unterstützt werden. Kaulitz selbst ist für seine ausgeprägte Vorliebe für Kleidung hochwertiger Bekleidungsmarken bekannt.

Bereits 2023 soll es bereits die nächste Staffel von "Wer stiehlt mir die Show?" auf Pro Sieben geben.