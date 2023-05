Unfall Markranstädt Sechsjähriger im Landkreis Leipzig von Lkw angefahren und schwer verletzt

Ein sechsjähriger Junge ist in Markranstädt im Landkreis Leipzig von einem Lkw angefahren worden. Der Sechsjährige wurde daraufhin am Dienstagnachmittag schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.