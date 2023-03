Evangelische Kirche in Deutschland

Leipzig/EPD - Die sächsische Landeskirche hat nach Worten von Landesbischof Tobias Bilz im vergangenen Jahr Mitglieder im fünfstelligen Bereich verloren. Die sinkenden Mitgliederzahlen gingen auf Austritte, aber auch mehr Verstorbene im Vergleich zu Neugetauften zurück, erklärte Bilz am Sonntag in einer Kanzelrede in der Leipziger Michaeliskirche. Konkrete Zahlen nannte er zunächst nicht.

Die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) stellt in dieser Woche die Mitgliederzahlen für das Jahr 2022 vor. Im Jahr 2021 wies die EKD-Statistik 628.708 Mitglieder für die sächsische Landeskirche aus.

Kirche hat kein Monopol mehr in Bereichen wie Sozialarbeit, Bildung, Wertevermittlung oder Seelsorge

Die Entwicklung der Kirche dürfe traurig stimmen, sagte Bilz. Es dürfe schmerzen, „dass unsere Gesellschaft die meisten der selbstverständlichen, positiven Zuschreibungen und Aufgaben der Kirchen jetzt ganz gut ohne uns kann“. Auch wenn die Kirche kein Monopol mehr in Bereichen wie Sozialarbeit und Bildung, Wertevermittlung oder Seelsorge habe, führe sie diese Arbeit fort. Stimmen, die einen Rückzug der Kirche ins Private forderten, schmerzten dennoch.

Bilz kritisierte zudem die Trägheit der Kirche: „Es ist schon so, als ob wir irgendwie immer einen Schritt hinterher sind, weil wir nicht aus dem „Knick' kommen.“ Dies zeige sich bei der Digitalisierung, Strukturveränderungen oder bei der Entwicklung kirchlicher Berufe. „Wir brauchen einfach zu lange, die Trägheit des Systems…“