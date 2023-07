Leipzig/MZ/DPA - Im Südwesten ist am Donnerstagnachmittag ein Feuer auf einem Feld ausgebrochen. Eine riesige Rauchsäule ist bis weit in die Innenstadt sichtbar. Erste Meldungen über ein Feuer auf einem Industriegelände in Leipzig-Plagwitz haben sich hingegen nicht bestätigt.

Wie die Leipziger Volkszeitung berichtet, ist der Brand gegen 14 Uhr im Bereich Lausen-Grünau gemeldet worden. Wenig später hat er auf eine Kleingartenanlage übergegriffen. Rund 50 bis 60 Einsatzkräfte seien im Einsatz.

Bislang niemand durch Brand verletzt

Die angrenzende Schönauer Straße musste laut DPA in beiden Richtungen gesperrt werden. Zudem wurde vorsichtshalber eine Berufsschule evakuiert. Die Löscharbeiten dauerten am Nachmittag noch an.

Wegen der Rauchentwicklung wurden Anwohner aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Menschen seien nach derzeitigem Kenntnisstand nicht verletzt worden, sagte eine Polizeisprecherin auf Anfrage.

Warn-App Nina ist ausgelöst worden

Auch die Warn-App Nina ist ausgelöst worden. Diese empfiehlt Anwohnern ebenfalls Türen und Fenster geschlossen zu halten und Ventilatoren und Klimaanlagen abzuschalten. Weiterhin könne es durch den Feuerwehreinsatz zu Verkehrsbeschränkungen kommen.

Am Nachmittag mehrten sich die Fotos in den Sozialen Medien, wonach die Rauchsäule weithin in und um Leipzig zu sehen ist. Nach MZ-Informationen soll die Säule bis in den Saalekreis zu sehen sein.

Eine erste Meldung, wonach der Brand auf dem Gelände der ehemaligen Swiderski-Fabrik in Leipzig-Plagwitz ausgebrochen sein könnte, verneinte die Polizei auf Nachfrage der Leipziger Volkszeitung.