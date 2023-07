Eine Pistole im Handgepäck hat eine Familie am Flughafen Leipzig/Halle ärger mit der Polizei eingebracht. Ihren Flieger nach Antalya haben sie danach aber dennoch bekommen. Den Ärger hätten sie sich dennoch ersparen können.

Leipzig/MZ - Länger als üblich musste eine Familie am Donnerstag an der Sicherheitskontrolle des Flughafens Leipzig/Halle ausharren. In ihrem Handgepäck war eine Pistole entdeckt worden.

Die Luftsicherheit hatte die vermeintliche Waffe bei der Kontrolle des Handgepäcks gefunden. Es folgte ein längerer Aufenthalt im Kontrollbereich. Dabei stellte sich heraus, dass es sich um eine täuschend echt aussehende Spielzeugpistole des Kindes handelte.

Die Bundespolizei stellte die Pistole sicher und leitete ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Verstoßes gegen das Luftsicherheitsgesetz ein. Nach Angaben der Behörde sind auf Flughäfen nicht nur tatsächlich gefährliche Gegenstände wie Messer und Schreckschusswaffen verboten, sondern auch so genannte Anscheinswaffen, die auf den ersten Blick nicht als Spielzeug zu erkennen sind.

Trotz der längeren Kontrolle konnte die Familie ihren Flug nach Antalya antreten.