„Online-Knöllchen“: Leipzig verteilt Strafzettel künftig per QR-Code

Leipzig/MZ - Seit dem 1. Januar 2024 verteilt das Leipziger Ordnungsamt sogenannte Online-Knöllchen". Das soll sowohl für Falschparker als auch für die Behörde eine Erleichterung sein.

Wer ein „Online-Knöllchen“ unter dem Scheibenwischer findet, kann dann einen QR-Code scannen und erfährt sofort, was er oder sie falsch gemacht hat. Wer will, kann das Verwarnungsgeld dann innerhalb von sieben Tagen direkt überweisen - und bekommt so keine lästige Post vom Amt.

Mehr Komfort für den Bürger und weniger Bürokratie?

Die Stadt verspricht sich davon mehr Komfort für die Bürger und weniger Bürokratie für sich selbst.

„Ich freue mich sehr, dass wir nun nach mehreren Jahren Vorbereitungszeit mit dem neuen Verfahren produktiv gehen können“, sagt Matthias Laube, Leiter des Ordnungsamtes.

Parallel zum Online-Knöllchen" werden auch eine neue Online-Anhörung sowie die Online-Anzeigeerstattung eingeführt.