Nach einer Serie von Einbrüchen in Leipzig haben die Ermittlungsbehörden einen Verdächtigen gefasst. Es handelt sich um einen 22-Jährigen.

Mutmaßlicher Serieneinbrecher in Leipzig gefasst

Die Polizei hat einen mutmaßlichen Serien-Einbrecher in Leipzig geschnappt. (Symbolbild)

Leipzig/DPA - Nach einer Serie von Einbrüchen in Leipzig haben die Ermittlungsbehörden einen Verdächtigen gefasst. Der 22-Jährige soll in Einfamilienhäuser und Gaststätten eingebrochen sein und noch andere Straftaten begangen haben, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Der junge Mann sei am 8. März gestellt worden, als er versuchte, eine Balkontür aufzuhebeln. Ein Amtsrichter erließ Haftbefehl. Die Ermittlungen gegen den 22-Jährigen und mögliche Mittäter sind noch nicht abgeschlossen.