„Sieg Heil“-Rufe in Leipzig Neues Video aufgetaucht: Zeigt Melanie Müller bei Auftritt in Leipzig selbst den Hitlergruß?

Nach einem Konzert in Leipzig steht Schlagersängerin Melanie Müller in der Kritik. Gäste sollen bei ihrem Auftritt den Hitlergruß gezeigt haben. Die Musikerin ruderte zunächst zurück, doch ein neues Video bringt sie in Bedrängnis.