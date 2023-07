Leipzig/EPD - Im Leipziger Süden wird im August ein zweites Übernachtungshaus für wohnungslose Männer eröffnet. Die Einrichtung in der Helenenstraße 26 im Ortsteil Dölitz wird im Auftrag der Stadt Leipzig betrieben, wie das Sozialamt am Montag in Leipzig mitteilte. Neben der regulären Notunterbringung werde an dem Standort auch eine kostenfreie Notschlafstelle mit bis zu 32 Plätzen angeboten.

Nach einer brandschutztechnischen Sanierung ist den Angaben zufolge auch das Übernachtungshaus für wohnungslose Männer in der Rückmarsdorfer Straße 7 in Leipzig-Leutzsch wieder nutzbar. Durch die Verlegung eines Büros aus dem ersten Stock in das Dachgeschoss seien zudem weitere Schlafplätze geschaffen worden, hieß es. Die Kapazität der Einrichtung liege nun bei 70 Plätzen. In besonderen Situationen könnten diese noch kurzfristig aufgestockt werden.

Das Übernachtungshaus stellt nach Angaben der Leipziger Sozialverwaltung seit über 25 Jahren Notschlafstellen zur Verfügung. Vor Ort seien Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter tätig, die die wohnungslosen Männer unterstützen. Seit Oktober 2021 wurde das Gebäude saniert. In dieser Zeit befand sich die Notunterkunft in einem Ausweichquartier in der Torgauer Straße 290 in Leipzig-Heiterblick.