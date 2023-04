Hauptbahnhof Leipzig Falsch abgebogen? Weißer SUV fährt durch Leipziger Bahnhofshalle

Am Wochenende ist in den Sozialen Medien ein Video aufgetaucht, dass einen weißen SUV am Bahnsteig des Leipziger Hauptbahnhofs zeigt. Ist der Fahrzeugführer falsch abgebogen oder gibt es einen anderen Grund? Die MZ hat nachgefragt.