Der „Hartes Deutschland“-Star André aus Leipzig ist im Alter von 42 Jahren überraschend gestorben. In der RTLZwei-Doku zeigte der Obdachlose regelmäßig Einblicke in sein Leben in der Fußgängerzone und seinen Kampf gegen die Drogen.

Leipzig. – Er saß immer mit einer Angel und einem daran befestigten Becher am Leipziger Hauptbahnhof und bat um Spenden. Wie nun bekannt wird, ist André, bekannt aus der RTLZwei-Doku "Hartes Deutschland", gestorben. Der drogenabhängige Obdachlose wurde nur 42 Jahre alt.

Wie TAG24 berichtet, seien nach der Berichterstattung über die beiden neuesten Leipzig-Folgen von "Hartes Deutschland" aus dem November Hinweise über ein mögliches Ableben von André eingegangen.

Gegenüber dem Online-Portal ließ RTLZwei verlauten: "Leider müssen wir Ihre Vermutung bestätigen – André ist am 20.06.2025 verstorben. Unser tiefes Mitgefühl gilt seiner Familie und allen, die ihm nahestanden." Zu den genauen Umständen seines Todes ist aktuell nichts bekannt.

Bereits in den letzten Folgen von "Hartes Deutschland" hatte sich abgezeichnet, dass es um Andrés Gesundheitszustand nicht gut stand.

Nach seinem Magendurchbruch war André völlig abgemagert und nur noch ein Schatten seiner selbst. Foto: RTLZwei

Im Frühsommer 2024 erlitt der Leipziger einen Magendurchbruch und lag völlig abgemagert im Krankenhaus. Obwohl er danach ein Substitutionsprogramm begann, holte ihn die Sucht nach Heroin und Crystal Meth wieder ein.

"Hartes Deutschland"-Star hatte Kultstatus in Leipzigs Innenstadt

Über Jahre hinweg wurde André von RTLZwei-Reportern begleitet. Nach eigenen Angaben war er seit rund 25 Jahren abhängig von harten Drogen.

Wegen seiner ungewöhnlichen Art, mit einer "Angel" um Spenden zu bitten, erlangte er in der Fußgängerzone der Leipziger Innenstadt Kultstatus. "Ich bin in Leipzig bekannt, hier bin ich der Star", sagte er vor einigen Jahren über sich selbst.

Eine Zeit lang suchte André mit seinem Halbbruder René und weiteren Obdachlosen Unterschlupf in den leerstehenden Baracken hinter dem Leipziger Hauptbahnhof. Doch als dort die Bauarbeiten begannen, mussten alle das Gelände verlassen.

Im Juni 2024 zeigte sich André in einer Folge nachdenklich: "Ich finde, es ist ein gutes Alter, um vielleicht mal was anderes zu machen."

Er wollte sich intensiver um einen Platz in der Substitution bemühen. Am Ende dürfte ihn die Sucht nach Drogen das Leben gekostet haben.