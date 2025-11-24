Der "Hartz und herzlich"-Star Markus aus Magdeburg ist mit 48 Jahren überraschend gestorben. Er hinterlässt neben seiner Partnerin Franzi sechs Kinder und reiht sich in eine Liste trauriger Tode ein.

Der "Hartz und herzlich"-Protagonist Markus (links) aus Magdeburg ist tot. Der 48-Jährige hinterlässt neben Partnerin Franzi auch sechs Kinder.

Magdeburg. – Diese Nachricht traf Familie, Freunde und Fans wie ein Schlag: Markus, einer der bekanntesten Protagonisten der RTLZwei-Doku "Hartz und herzlich", ist tot. Der 48-jährige Magdeburger starb plötzlich und hinterlässt neben Partnerin Franzi auch die sechs gemeinsamen Kinder.

Lesen Sie auch: Hartz und Herzlich auf RTL2: So war die erste Folge aus Magdeburg

RTLZwei teilte die erschütternde Nachricht jetzt auf dem offiziellen Instagram-Account von "Hartz und herzlich": "Heute erreichte uns die traurige Nachricht, dass Markus aus Magdeburg verstorben ist. Unsere Gedanken und unser Beileid gelten seiner Familie. Du wirst uns fehlen und wir bedanken uns für die gemeinsame Zeit, die wir mit dir verbringen durften."

"Hartz und herzlich"-Star war gesundheitlich angeschlagen

Genaue Informationen zur Todesursache teilte der Sender nicht mit. Markus lebte mit seiner neun Jahre jüngeren Partnerin Franzi und den gemeinsamen Kindern im Magdeburger Stadtteil Neue Neustadt, wo auch die Dreharbeiten für "Hartz und herzlich" stattfanden.

Lesen Sie auch: "Hartz und Herzlich" bei RTLZwei: "Magdeburg ist eine Drecksstadt"

Bereits während der Dreharbeiten 2022 kämpfte der Familienvater mit gesundheitlichen Problemen. Nach einem Herzinfarkt war er körperlich stark eingeschränkt. Auf längeren Strecken musste er immer wieder auf einen Rollstuhl zurückgreifen.

Auch interessant: "Hartz und herzlich" aus Magdeburg: Teenie-Eltern Lisa und Leon leiden unter Trennung von Tochter Emma

"Hartz und herzlich": Nicht der erste Verlust der Sendung

Doch trotz seiner gesundheitlichen Probleme gab Markus den Zuschauern ehrliche Einblicke in sein Leben. Er und Franzi kämpften gegen finanzielle Sorgen und um die Zukunft ihrer Familie.

Sein Tod reiht sich in eine traurige Liste ein. Bereits in den vergangenen Jahren mussten sich Fans der Doku-Soap immer wieder von beliebten Protagonisten verabschieden.

Lesen Sie auch: "Hartz und Herzlich": Jugendamt prüft Familie in Schönebeck - Mutter kämpft um Tochter

Dagmar aus den Mannheimer Benz-Baracken starb mit 67 Jahren nach einem Hirnschlag, Gudrun aus Mannheim mit 62 Jahren. Auch die 56-jährige Marion und der 69-jährige Bernd aus Krefeld sind nicht mehr da.

Zuletzt erschütterte der plötzliche Tod von Rudi aus Luckenwalde die Fans. Er wurde mit 63 Jahren tot in Tansania gefunden.