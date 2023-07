Dresden/EPD - Der sächsische Flüchtlingsrat beklagt eine Normalisierung von Hetze gegenüber geflüchteten Menschen. Die „Grenzen des öffentlich Sagbaren“ hätten sich längst bis zur Entmenschlichung verschoben, erklärte Osman Oguz vom sächsischen Flüchtlingsrat am Mittwoch in Dresden. An vielen Orten fehle es an „entschiedenem Gegenwind“.

Mit Blick auf den Überfall auf ein von Flüchtlingen bewohntes Haus im sächsischen Sebnitz am Wochenende sagte Oguz: „Er ist kein Einzelfall, weil er im Einklang mit rassistischen Vorfällen und gesellschaftlichen Tendenzen steht, die wir insbesondere in einigen Stadtteilen von Großstädten und in ländlichen Regionen Sachsens seit einiger Zeit beobachten.“

Laut Polizei wird gegen einen ersten Tatverdächtigen ermittelt

Bei dem Vorfall in der Nacht zu Sonntag waren teilweise maskierte Täter in das Flüchtlingsheim eingedrungen und hatten Gegenstände auf zwei 16- und 18-jährige Afghanen geworfen. Der 18-Jährige wurde später ambulant versorgt.

Laut Polizei wird gegen einen ersten Tatverdächtigen, einen 20 Jahre alten Deutschen, ermittelt. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung seien mehrere Beweismittel sichergestellt worden. Nach mutmaßlichen Komplizen des Mannes werde weiter gesucht, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch dem Evangelischen Pressedienst (epd).

Versuche von Politikern, einen Rechtsruck zu verhindern könnten diesen sogar befeuern

Oguz kritisierte unter anderem, dass Versuche von Politikern, einen Rechtsruck zu verhindern, einen solchen nur befeuerten. Rechtspopulistische Kräfte würden dadurch an Legitimität gewinnen. Etablierte Parteien verfolgtem im Lokalen teilweise immer offener eine Politik, die sich von „rechtspopulistischer Stimmungsmache“ kaum unterscheide.