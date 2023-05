Bundesverwaltungsgericht Leipzig Gastronomieschließungen waren auch in zweiter Coronawelle rechtmäßig

Die Schließung von Gastronomiebetrieben durch Verordnungen der Länder ist auch in der sogenannten zweiten Welle der Coronapandemie im Herbst 2020 zulässig gewesen. Das hat das Verwaltungsgericht in Leipzig am Dienstag entschieden.