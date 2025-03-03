Lust auf Entspannung in Griechenland, Tauchen im Roten Meer oder eine Fototour in Spanien? Dann lohnt sich ein Blick auf den kommenden Winterflugplan des Flughafens Leipzig/Halle.

Ab in den Urlaub! So entfliehen Sie dem Winter vom Flughafen Leipzig/Halle aus

18 Ziele in neun Ländern sind vom Flughafen Leipzig/Halle aus erreichbar.

Halle/Leipzig. - Winterzeit, Reisezeit: Wer im Winter in den Urlaub fliegen will, wird auch am Flughafen Leipzig/Halle fündig. Wie aus dem vorläufigen Flugplan für den Winter hervorgeht, sind 18 Ziele in neun Ländern für Reisen verfügbar.

Folgende Flughäfen werden vom 26. Oktober 2025 bis 28. März 2026 als Direktflug vom Flughafen Leipzig/Halle angeflogen:

Ägypten : Hurgharda, Marsa Alam

: Hurgharda, Marsa Alam Deutschland : Frankfurt am Main

: Frankfurt am Main Griechenland : Kos, Heraklion, Rhodos

: Kos, Heraklion, Rhodos Mazedonien : Skopje

: Skopje Österreich : Wien

: Wien Portugal : Faro, Madeira

: Faro, Madeira Spanien : Gran Canaria, Jerez de la Frontera, Palma de Mallorca, Teneriffa

: Gran Canaria, Jerez de la Frontera, Palma de Mallorca, Teneriffa Tunesien : Djerba, Enfidha

: Djerba, Enfidha Türkei: Istanbul, Antalya

Neue Airline Marabu am Flughafen Leipzig/Halle steuert Sonnenziele an

Die estnische Airline Marabu startet seit Mai dieses Jahr mit drei Flugzeugen auch vom Flughafen Leipzig/Halle.

Die Billigfluglinie übernimmt Strecken zu Sonnenzielen, die bisher Maschinen von Condor angeflogen hatten - nach Spanien, Griechenland, Portugal und Ägypten. Von Condor wird nur noch ein Flugzeug am Flughafen Leipzig/Halle im Einsatz sein.

Gestrichene Flugverbindungen am Flughafen Leipzig/Halle

Zuletzt waren mehrere Flugverbindungen vom Airport Halle/Leipzig gestrichen worden. So hat Lufthansa die Strecke nach München aus dem Programm genommen. Eurowings strich die Verbindung nach Düsseldorf.

Und Ryanair zog sich ebenfalls zurück: Die Verbindung nach London ist weggefallen.

Universal Air stellt Linienflugverkehr ein

Auch Universal Air zieht sich zurück. Die Fluglinie nahm erst Ende März die Verbindung vom Flughafen Leipzig/Halle nach Debrecen in Ungarn auf. Der Linienverkehr wird am 31. Mai wieder eingestellt.

"Nach sorgfältiger Überlegung haben wir die schwierige Entscheidung getroffen, unseren Linienflugverkehr einzustellen. Wir bedauern, Ihnen mitteilen zu müssen, dass alle Linienbuchungen ab dem 31. Mai 2025 storniert wurden. Die letzten Linienflüge finden am 30. Mai statt", heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens.

WizzAir-Flüge vom Flughafen Leipzig/Halle nach Tirana pausieren

WizzAir stellte die Route von Leipzig nach Tirana erst im September 2024 vor, jedoch wird sie mit Beginn des Winterflugplans ab dem 1. November wieder eingestellt. Als möglichen Grund für die Einstellung wird eine gesunkene Auslastung vermutet, die von fast 90 Prozent im Oktober 2024 auf 62,2 Prozent im Januar 2025 fiel.

Die gute Nachricht ist, dass WizzAir Tirana ab dem Sommerflugplan 2026 wieder dreimal wöchentlich anfliegen wird.