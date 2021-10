Elefantenkuh Saida soll Zoo Leipzig endgültig verlassen

Leipzig/Karlsruhe/dpa - Die betagte Elefantendame Jenny im Karlsruher Zoo bekommt Gesellschaft: In den nächsten Tagen zieht die 48 Jahre alte Elefantenkuh Saida aus dem Leipziger Zoo zu ihr in die Altersresidenz für asiatische Elefanten. Wie die Stadt Karlsruhe am Montag weiter mitteilte, kennen sich die beiden Tiere noch aus früheren Zeiten im Hamburger Tierpark Hagenbeck - dort waren sie sich nach Worten eines Sprechers des Karlsruher Zoos aber nicht besonders grün. „Mal sehen, wie es läuft“, sagte er. „Wir hoffen auf eine Zweckgemeinschaft der beiden.“

Nach dem Umbau der Elefantengruppe in Leipzig sollte Saida abgegeben werden, da sie sich in die neue Gruppe nicht integrieren ließ. Nun fanden die Sachsen einen Ort für das betagte Tier.

Seit dem Tod der mindestens 54 Jahre alten Nanda im August - das genaue Alter Nandas ist unbekannt - war die 38-jährige Jenny der einzige Elefant in der speziell für die Bedürfnisse alter Elefanten ausgerichteten Residenz. Weder sie noch Saida mögen die Gesellschaft anderer Artgenossen besonders. Notfalls könne man die beiden betagten Tiere auch voneinander trennen, ohne sie zu isolieren, sagte der Zoosprecher. Ein Rüsselkontakt sei jederzeit möglich.

In der Altersresidenz, der nach Zoo-Angaben ersten ihrer Art in Europa, können Zirkuselefanten aufgenommen werden, die nicht mehr reisen sollen. Auch die Aufnahme älterer Zooelefanten ist möglich. Wann genau Saida ankommt, ist noch unklar.