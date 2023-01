Bunte Lichter in der Tropenhalle

Leipzig/dpa - Wenn es rundum die Tiergehege dunkel wird, geht das bunte Leuchten los. Im Leipziger Zoo im Bundesland Sachsen können sich die Besucher in den nächsten Wochen nicht nur Tiere anschauen. Tausende Lichter lassen den Zoo einen Monat lang an mehreren Stellen erleuchten.

In der Tropenhalle zum Beispiel sieht es teilweise so aus, als leuchteten viele kleine Sterne am Himmel. Eine große Dinofigur erscheint plötzlich in Pink. Teilweise werden auch Bilder auf die Wände gestrahlt. Die Aktion läuft noch bis Anfang Februar.