Die Verwandlung von Belantis in den Asterix-Park nimmt seinen Lauf. Demnach plant der Freizeitpark aktuell eine neue Achterbahn. Was bisher zu den Vorhaben bekannt ist.

Die neue Achterbahn von Belantis soll genau so ein Besuchermagnet wie die Achterbahn "Huracan" werden.

Leipzig/DUR. – Seit der Übernahme durch den französischen Freizeitpark-Konzern Compagnie des Alpes (CdA) hat für Belantis bei Leipzig eine neue Zeitrechnung begonnen.

Künftig soll der Freizeitpark zum "Asterix und Obelix"-Park werden. Dazu werden nun Umbauarbeiten stattfinden.

"Götterflug" muss weichen: Belantis baut neue Achterbahn

Wie die Leipziger Volkszeitung (LVZ) berichtet, wird die 22 Meter hohe Achterbahn "Götterflug", auf der die Insassen ihre Sitze selbstständig bis zum Überschlag drehen können, vorübergehend geschlossen. Erst für 2027 ist demnach eine Wiederinbetriebnahme angekündigt.

Denn auf der Fläche des "Götterflugs" soll laut LVZ eine neue Achterbahn entstehen. Doch welche Art von Bahn plant der Vergnügungspark und was für ein Signal sendet Belantis damit für die Zukunft?

Belantis will künftig bis zu eine Million Gäste pro Jahr anlocken

Seit der Übernahme von Belantis herrscht Aufbruchsstimmung. Gegenüber der LVZ beschreibt Fabian Richter, Geschäftsführer von Freizeitpark Consulting, die Lage so: "CdA legt direkt los: Belantis investiert und startet mit dem ersten, kleinen Bereich. Und so wird es weitergehen. Bis 2030 wird der Park umgekrempelt – es geht Schlag auf Schlag. Das ist schon beeindruckend."

Bis dahin solle auch der Name verschwinden: Aus Belantis wird der erste Parc Astérix außerhalb Frankreichs. Bis zu 100 Millionen Euro sollen dafür investiert werden. Laut Richter gebe es keine Alternativen zu den Investitionen: "Wenn man das Besucherziel erreichen will, muss etwas passieren." Die Ticketverkäufe von zuletzt rund 300.000 sollen auf 900.000 bis zu einer Million Gäste pro Jahr steigen.

Luftaufnahme des Belantis Freizeitparks südlich von Leipzig. Der Vergnügungspark, seit 2023 Teil der Compagnie des Alpes, steht vor einer umfassenden Umgestaltung und soll bis 2031 in einen neuen Themenpark mit Asterix-Bezug verwandelt werden. Foto: Imago/Christian Gruber

Was für eine neue Achterbahn Belantis plant

Eine Schlüsselrolle spielt dabei die neue Achterbahn. In der Freizeitparkszene kursieren Zeichnungen und Animationen zum Streckenverlauf. Auf Anfrage der LVZ äußerte sich Belantis bisher nicht. Laut Recherchen der LVZ gibt es jedoch bereits konkrete Grafiken, die bereits Investoren bei einer Präsentation vorgelegt worden.

Den Darstellungen zufolge verläuft die Bahn im östlichen Parkteil rund um den gesperrten "Götterflug". Branchenkreise gehen von einem sogenannten Multi-Launch-Coaster aus – einer Anlage, bei der die Züge mehrfach per Katapult beschleunigt werden.

Experte Richter hält das für plausibel. "Es ist absolut realistisch, dass dieser Achterbahntyp kommt", sagt er der LVZ. Multi-Launch-Coaster seien zeitgemäß und aus anderen Parks bekannt. Durch die wiederholten Beschleunigungen sei zudem kein klassischer Lift mit 30 oder 40 Metern Höhe nötig. Der Bau solle noch in diesem Jahr beginnen, 2027 könnten die ersten Fahrgäste starten.

Belantis eröffnet Themenbereich "Idefix’ Abenteuerland" im Frühjahr 2026

Zunächst soll im Frühjahr 2026 der neue Themenbereich "Idefix’ Abenteuerland" eröffnen. Zum Saisonstart am 28. März ist er laut Website allerdings noch nicht zugänglich.

Vier weitere Attraktionen und ein Restaurant sind angekündigt. Darunter ist eine 86 Meter lange Mini-Wasserbahn. Bei einem weiteren Fahrgeschäft können Kinder durch Treten in die Pedale rund um einen Hinkelstein an Höhe gewinnen. Ein Spielplatz sowie ein Fotopunkt ergänzen das Angebot – alles im Asterix-Stil.

Dass die Neuausrichtung mit "Idefix’ Abenteuerland" beginnt, hält Richter für folgerichtig. "Ein Familien-Themenbereich lässt sich vermutlich am schnellsten umsetzen", sagt er der LVZ. Zudem seien entsprechende Fahrgeschäfte rascher verfügbar, während große Hersteller zwei bis drei Jahre Vorlauf benötigten. "Insofern ist es beeindruckend, dass die Bauarbeiten für die neue Achterbahn scheinbar noch in diesem Jahr starten."

So will Belantis eine Million Gäste bewältigen

Auch bei den Öffnungszeiten setzt Belantis neue Akzente. In der Hauptsaison soll der Park durchgehend öffnen, in der Nebensaison an fünf statt bislang drei Tagen pro Woche.

Wer bis zu eine Million Gäste bewältigen will, braucht erhebliche personelle Ressourcen. Schon jetzt gebe es etliche Stellenausschreibungen.

Zum Vergleich: Der Heide Park Soltau beschäftigt in der Hauptsaison rund 1.000 Mitarbeiter. Für Belantis sind keine aktuellen Zahlen bekannt, gemessen an den bisherigen Besucherzahlen dürfte die Belegschaft kleiner sein.

In Leipzig sind die Erwartungen hoch. Der neue Asterix-Park soll Besuchermagnet und Wirtschaftsfaktor zugleich werden und dadurch auch Stadt und Region attraktiver machen.