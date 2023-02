Unikatum Kindermuseum

Leipzig/MZ - Mitten in Leipzigs Stadtviertel Plagwitz gibt es einen Platz zum Staunen, Ausprobieren und Entdecken: das Unikatum Kindermuseum. Hier gilt kein „Bitte nicht berühren“, sondern Anfassen, Testen und Rätseln sind ausdrücklich erwünscht. Auch Erwachsene lassen sich da nicht lange bitten und sind froh, mal wieder Kind sein zu dürfen. Was im Unikatum zählt, sind Neugier und Wissensdurst. Auf die Entdecker warten zwei Ausstellungen.

Mit „Virtual Reality“ ins virtuelle Aquarium

Die erste widmet sich gegenwärtig dem Thema „Virtual Reality“. Höhepunkt ist ein virtuelles Aquarium, das keine Wünsche offenlässt: blaues klares Wasser und fröhliche Meeresbewohner in den herrlichsten Farben. Immer mehr Tiere bevölkern das kühle Nass, denn jeder Besucher hat die Chance, ein Lebewesen auszumalen und zu scannen. Dadurch gesellt es sich zu den anderen und kann gefüttert werden.

Erlebnisausstellung „Nimmersatt – was uns auf den Teller kommt“

„Nimmersatt – was uns auf den Teller kommt“ lautet der Titel der zweiten Erlebnisausstellung. Wie verarbeitet unser Körperkraftwerk die Nahrung? Was bedeutet es, saisonal und regional einzukaufen? Warum ist Vorratswirtschaft nötig? Die Antworten stehen auf Schautafeln, hinter Klappen, in Gucklöchern und auf Tellern. „Die Wahrscheinlichkeit, dass du ein Glas Wasser trinkst, das ein Wassermolekül enthält, das auch ein Dinosaurier getrunken hat, liegt bei fast 100 Prozent“, so heißt es auf einer Infotafel. Warum? Wen das interessiert, der sollte das Unikatum Kindermuseum besuchen. Am Wochenende herrscht größerer Andrang, so dass zeitlich flexible Besucher am besten von Dienstag bis Freitag kommen.

Nach dem Museumsbesuch lädt das angeschlossene Café zum Verschnaufen ein. Einen heißen Tee erhält der Gast für zwei Euro und eine Honigwaffel für einen Euro. Quengelnde Kinder dürfte es auch hier nicht geben, denn für Beschäftigung ist gesorgt. Sogar im Garten können sich die Kleinen austoben.

Unikatum Kindermuseum, Zschochersche Straße 26; Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag 14–18 Uhr, am Wochenende 10–18 Uhr; Informationen auf der Internetseite: www.kindermuseum-unikatum.de

Haustierfarm im Wildpark Leipzig

Haustierfarm im Wildpark Leipzig (Foto: Haustierfarm im Wildpark Leipzig)

Im Wildpark, gelegen im Stadtteil Connewitz, befindet sich die Haustierfarm. Zu bestaunen sind 20 Haus- und Nutztierarten. Kaninchen, Schweine, Kühe und Esel lassen sich gern streicheln.

Kamel- und Ponyreiten ist auch möglich. Ein Spaziergang im Wildpark bietet sich zudem an.

Haustierfarm im Wildpark Leipzig, Koburger Straße 12, täglich 10 bis 15 Uhr geöffnet, Information online unter: www.haustierfarm-leipzig.de

Escape Leipzig - Dein Escape Room

Im Escape Leipzig müssen knifflige Rätsel gelöst werden. (Foto: Escape Leipzig)

Neben der Thomaskirche im Zentrum wird es knifflig. Im Escape Room „Der mysteriöse Dr. Seltsam“ ist der Detektiv verschwunden, eine Bombe tickt. 60 Minuten verbleiben, um den Fall zu lösen. Um den Spaßfaktor hochzuhalten und die Kosten zu begrenzen, lohnt sich es für Gruppen ab sieben Spielern.

Escape Leipzig, Burgstraße 2, ganztags mit Terminbuchung, Information online unter: www.escapeleipzig.de

Jump House Leipzig - Trampolinparcours in Plagwitz

Das Jump House Leipzig (Foto: JUMP House / Tom Menz)

Nach Herzenslust toben lässt es sich im Jump House im Leipziger Stadtteil Plagwitz. Egal bei welchem Wetter! Vom Trampolinparcours für Duelle über einen Hindernisparcours bis zu einem Feld mit 65 zusammenhängenden Trampolinen ist alles vorhanden, was das Herz von „Hüpfern“ begehrt.

Die Veranstaltung wird unter Berücksichtigung der am Veranstaltungstag gültigen Eindämmungsverordnung Sachsen-Anhalts und den damit verbundenen Corona- Hygieneregeln durchgeführt.

Jump House, Markranstädter Straße 8a, Geöffnet wochentags am Nachmittag, am Wochenende ab 10 Uhr, Infos unter: www.jumphouse.de/leipzig

Minigolf Leipzig-Lilalicht

Minigolf spielen und dabei auf die Suche nach dem Lilalicht gehen. (Foto: Minigolf Leipzig-Lilalicht)

Minigolf spielen und dabei auf die Suche nach dem Lilalicht gehen, das ist in Leipzigs Zentrum in der Schwarzlicht-3D-Adventure Minigolfanlage möglich.

Gruppen bis fünf Personen können den Ball schlagen und sich als Teil einer Geschichte in eine fantasievolle, bunte Welt begeben.

Lilalicht, Große Fleischergasse 19, Dienstag bis Freitag ab 14 Uhr geöffnet, Wochenende ab 11 Uhr, Infos unter: www.lilalicht-leipzig.de