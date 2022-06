Wörlitz bereitet sich auf Frühlingserwachen vor

Nach zweijähriger pandemiebedingter Unterbrechung findet in Wörlitz wieder ein Frühlingserwachen statt. Was die Kooperationspartner der beliebten Veranstaltung vorbereitet haben.

Laden zu einer besonderen Bilderrahmen-Aktion beim „Frühlingserwachen“ in Wörlitz ein (v. l. n. r.): Michael Pirl, Daniela Borngräber, Maik Strömer, Anette Froesch und Rüdiger von Schnurbein. Am Dienstag haben sie das Programm für den Saisonstart im Unesco-Welterbe Gartenreich vorgestellt.

Oranienbaum-Wörlitz/MZ - Natürlich hat der Lenz in den letzten beiden Jahren keinen Bogen um das Dessau-Wörlitzer Gartenreich gemacht. Was aber pandemie-bedingt nicht stattfinden konnte, war das Frühlingserwachen. Auch jetzt ist Corona nicht aus der Welt, doch mit der gebotenen Umsicht werden die Kooperationspartner die traditionsreiche Veranstaltung diesmal durchführen. Zur Pressekonferenz im historischen Gasthof „Zum Eichenkranz“ in Wörlitz am Dienstag ist die Freude auf allen Seiten erkennbar, heiter die Stimmung, vielversprechend das Programm. Das muss zwar ohne den Umzug zum Schloss auskommen, schließlich sollen noch immer größere Menschenansammlungen vermieden werden. Geboten wird am 19. und 20. März zwischen 11 und 18 Uhr trotzdem manches (siehe dazu auch „Einige Auszüge“).