Wo es im Landkreis Wittenberg am meisten geregnet hat

Was in den Messstationen im Kreis im August zusammenkommt.

Jessen/MZ - Bemerkenswert ist der August 2021 in mehrfacher Hinsicht: kühler, nasser, weniger Sonnenschein als in vielen Jahren davor. Den letzten vergleichbar kühlen August gab es 2014 (-0,5 Grad), einen August mit ähnlich hohen Niederschlagsmengen im Jahre 1994 (203 Prozent).

Dabei gilt die Angabe für die Regenmenge August 2021 nur für Wittenberg, für den Landkreis sind im Mittel (nur) 103 mm gemessen worden (170 Prozent der Menge für den Zeitraum 1961 – 1990), wobei Jüdenberg mit 138 Litern die größte Menge abgefasst hat. Im August 2002 gab es für 18 Beobachter im Mittel 153 mm gleich 241 Prozent, es ist die bis dato höchste August-Summe. Die seit 1891 größte Monatssumme für einen August ist im Jahre 1948 beobachtet worden: 131 Liter/m² in Wittenberg-Teuchel.

Sonne macht sich rar

Was die Monatsmitteltemperatur für den August 2021 angeht, beträgt die Differenz für den Zeitraum 1961 – 1900 minus 0,4 Grad zum langjährigen Mittel von 17,6°C, für den Bezugszeitraum 1991 – 2020 sind es gleich minus 2 Grad. Gefühlt dürfte der August in diesem Jahr noch kälter ausgefallen sein, für den alten Bezugszeitraum wäre er sehr normal gewesen, die Standardabweichung beträgt für den August 1,1 Grad vom Mittelwert. Bei 18 Tagen mit messbarem Niederschlag gerät auch die Sonnenscheindauer ein wenig ins Hintertreffen. Mit knapp 156 Stunden blieb dieselbe 25 Prozent unter dem langjährigen Mittel der Jahre 61 – 90.

Nur einen heißen Tag hatte Wittenberg zu verzeichnen, nach alter Zeitrechnung hätten es deren zwei sein dürfen, ähnlich dürftig die Bilanz bei den Sommertagen, ganze sechs sind gezählt worden, die Hälfte des Normalen. Auch die Anzahl der Gewitter ist etwas unter dem Soll geblieben, drei bis vier zogen über den Landkreis, fünf waren es im langjährigen Mittel.

Nur wenig verdunstet

Die höchste Temperatur des Monats gab es sehr einheitlich am 13. August, 30 bis 32 Grad wurden gemessen; am kältesten (kühlsten) wurde es am 25., auf 8 bis 6 Grad gingen die Thermometer zwischen Wittenberg und Jessen herunter. Die größten Tagesmengen des Niederschlags sind beim Gros der Beobachter am 22. gemessen worden, im Schnitt 31 Liter pro Quadratmeter. Die Nase vorn hatte Ateritz mit 49 Litern/m².

Bei diesen Mengen muss es nicht verwundern, dass die Jahresbilanz bis Ende August mit mehr als 474 Litern/m² bereits 85 Prozent der zu erwartenden jährlichen Summe (Flächenmittel Landkreis) erreicht hat. Erfreulich auch die Klimatische Wasserbilanz für den Monat: Die niedrigste Verdunstungsrate seit 2006 (85 mm) gibt es 2021 mit 90 mm; normal für einen August sind 120 mm; die Jahre 2018 bis 2020 lagen mit 160 beziehungsweise 140 mm deutlich darüber …